Inzaghi | con Lazio per me non è vittoria come altre

(Di lunedì 10 gennaio 2022) "Sapete cosa rappresenta laper me, mi ha cresciuto, è stata la mia vita. Non è unalema per tutto quello che mi sta dando l'Inter la volevo con tutte le mie forze". Lo ha ...

Advertising

MatteoBarzaghi : Steven Zhang è arrivato ad Appiano Gentile per cenare con la squadra, Inzaghi, Marotta, Antonello, Ausilio e Baccin. @SkySport #Inter #Zhang - Gazzetta_it : Zhang a cena con l'Inter: 'Sulla strada giusta'. E a breve vertice di mercato - MarcoLe86931402 : RT @NumerINTERi: L'#Inter di #Conte, alla ventunesima giornata 20/21 aveva 46 punti. L'#Inter di #Inzaghi, alla ventunesima giornata, ha 4… - BRBGML_baba : RT @NumerINTERi: L'#Inter di #Conte, alla ventunesima giornata 20/21 aveva 46 punti. L'#Inter di #Inzaghi, alla ventunesima giornata, ha 4… - zazoomblog : Calcio: Serie A. Inzaghi Volevamo ripartire con una vittoria - #Calcio: #Serie #Inzaghi #Volevamo -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi con

Non è una vittoria come le altre ma per tutto quello che mi sta dando l'Inter la volevotutte le mie forze". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone, intervistato da Dazn dopo il ...La rete dello slovacco regala i tre punti a Simone. Maurizio Sarri, ai microfoni di Dazn, ... La sensazione di solidità data questa sera è stata buona, speriamo di darla ancoracontinuità". ...Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha analizzato la vittoria sulla Lazio ai microfoni di Dazn: “Volevamo vincere, non era semplice perchè la Lazio ha qualità ed ...I nerazzurri tornano in vetta alla classifica di Serie A grazie alla vittoria casalinga contro la Lazio, per 2-1, grazie alle reti firmate da Bastoni e Skriniar. La squadra di Simone Inzaghi torna in ...