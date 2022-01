Infermieri di giorno | drag queen di notte | la passione scintillante di Daniel e Davide oltre

(Di domenica 9 gennaio 2022) 'Sotto il camice? I lustrini. Ma c'è di più'. Parola die Domenico Roberto, 33 anni, gemelli omozigoti di Santeramo in Colle, in provincia di Bari. Bravid'ospedale di, ...

'Sotto il camice? I lustrini. Ma c'è di più'. Parola di Daniel e Domenico Roberto, 33 anni, gemelli omozigoti di Santeramo in Colle, in provincia di Bari. Bravid'ospedale di, scatenate drag queen di notte , quando diventano le 'Sorelle Pompadur'. Sono loro le protagoniste di Sisters - Una vita da sogno , il docufilm prodotto da 'Darallouche'...