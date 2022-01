GF Vip | Carmen Russo e Nathaly Caldonazzo ai ferri corti e la Caldonazzo svela “Enzo Paolo Turchi …” | Carmen Russo resta senza parole

(Di domenica 9 gennaio 2022) Non mancano le discussioni e le incomprensioni all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Ogni giorno è infatti possibile assistere sempre a nuovi scontri e nelle ultime ore protagoniste di uno scambio di battute piuttosto acceso sono statema non solo. Nel loro scambio di battute è stato tirato in ballo anche il marito della ballerina ovvero. Ma, cos’è successo di preciso? Scontro al GF Vip traLa puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lo scorso venerdì 7 gennaio 2022 è stata molto particolare. Se ...

Advertising

infoitcultura : Grande Fratello Vip, sondaggi: la più votata tra Nathaly, Soleil e Carmen - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Nathalie Caldonazzo gela Carmen Russo: “Non ci conosciamo? Enzo Paolo Turchi mi ha… - Aly72389006 : @Anty78 @perotta_carmen Ohhh finalmente le nn principesse meno arroganza !!! Vip di cosa ??? - AngelaBenedett7 : @Fedora25871702 @GrandeFratello Il nulla proprio non direi..il.nulla sono a parte la Marini tutte le altre che non… - infoitcultura : Gf Vip, Carmen Russo contro Nathalie Caldonazzo: “Non mi piacciono le bugie” -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Carmen

Dalle domande hot di Lulù Selassié si passa nella casa del Grande Fratello2021 alle confidenze a sfondo sessuale. Le donne (non tutte) erano in camera questo pomeriggio ...Russo e Federica ...Poiconferma: " Sì, ha un tanga ". Miriana poi aggiunge: " O un perizoma ". La risposta ... Le immagini del Grande Fratello2021 però omettono di inquadrare Valeria Marini , quindi il mistero ...Nelle scorse ore, mentre era in giro con Soleil Sorge, Manila Nazzaro e Carmen Russo, si è lasciata andare all'ennesimo scivolone. Si deve precisare che non si sa a chi queste parole siano rivolte. Al ...Grande Fratello Vip, la più votata tra Nathaly, Soleil e Carmen: cosa dicono i sondaggi. Grande Fratello Vip, sondaggi: chi è la più votata? Per quanto riguarda il forum del Grande Fratello Vip, il pu ...