Ciclocross, Campionati Olandesi 2022: Van Der Haar e Marianne Vos in trionfo, battuta Brand (Di domenica 9 gennaio 2022) Non solo Campionati Italiani di Ciclocross quest’oggi. A Rucphen, nei Paesi Bassi, si sono svolti i Campionati Olandesi 2022. Tra gli elite si è imposto Lars van Der Haar: il 31enne della Baloise Trek Lions ha avuto la meglio su Corneé van Kessel (Tormans – Circus Ciclo Cross Team); terzo posto, invece, per Mees Hendrikx (Iko – Crelan). Ricordiamo l’assenza di Mathieu van der Poel, Campione del Mondo in carica che ha chiuso la stagione di Ciclocross in anticipo a causa di problemi alla schiena. Per quanto concerne la gara femminile, l’attesa era tutta per due assolute protagoniste del Ciclocross internazionale: Marianne Vos e Lucinda Brand. Nel duello l’ha spuntata Vos, precedendo la sua annunciata rivale. La ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) Non soloItaliani diquest’oggi. A Rucphen, nei Paesi Bassi, si sono svolti i. Tra gli elite si è imposto Lars van Der: il 31enne della Baloise Trek Lions ha avuto la meglio su Corneé van Kessel (Tormans – Circus Ciclo Cross Team); terzo posto, invece, per Mees Hendrikx (Iko – Crelan). Ricordiamo l’assenza di Mathieu van der Poel, Campione del Mondo in carica che ha chiuso la stagione diin anticipo a causa di problemi alla schiena. Per quanto concerne la gara femminile, l’attesa era tutta per due assolute protagoniste delinternazionale:Vos e Lucinda. Nel duello l’ha spuntata Vos, precedendo la sua annunciata rivale. La ...

