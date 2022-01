Calcio: Serie A, Napoli-Sampdoria 1-0 dopo primo tempo (Di domenica 9 gennaio 2022) Napoli, 9 gen. - (Adnkronos) - Il Napoli è in vantaggio per 1-0 sulla Sampdoria nel match valido per la 21esima giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio 'Maradona' della città partenopea. A decidere sin qui la partita il gol di Petagna al 43'. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022), 9 gen. - (Adnkronos) - Ilè in vantaggio per 1-0 sullanel match valido per la 21esima giornata diA, in corso di svolgimento allo stadio 'Maradona' della città partenopea. A decidere sin qui la partita il gol di Petagna al 43'.

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie Empoli - Sassuolo 1 - 5, con Scamacca e Raspadori gli emiliani tornano a vincere EMPOLI - Passi una settimana disorientato a chiederti dove sia finito il bello del calcio, ma poi segui Empoli - Sassuolo e ritrovi la strada perduta. Eccolo il bello del pallone, la sana provincia, cucina da chef di pallone stellato. Se il coro del Castellani rivolto al "traditore" ...

Insigne, infortunio muscolare in Napoli - Sampdoria NAPOLI - Insigne riceve sulla trequarti, controlla, prova un'accelerazione con palla al piede, ma poi si ferma: infortunio muscolare . Il 24 di Spalletti, già in emergenza di uomini tra guai fisici, ...

Calcio, Serie A. La nota del Bologna: "Recupero martedì scelta incomprensibile" Eurosport IT Calcio, Serie A: Milan e Sassuolo si impongono in trasferta strapazzando Venezia e Empoli Le prime due partite di questa domenica 9 gennaio si sono concluse nella Serie A di calcio, che oggi offre ai suoi appassionati la prima parte del programma relativo al 21esimo turno della stagione 20 ...

Calcio: Serie A, Udinese-Atalanta 0-3 dopo primo tempo Udine, 9 gen. - (Adnkronos) - L'Atalanta è in vantaggio per 3-0 sull'Udinese al termine del primo tempo del match valido per la 21esima giornata di ...

