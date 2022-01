Calcio e Covid: nuove date, capienza ridotta degli stadi a gennaio (Di domenica 9 gennaio 2022) Il Covid “spaventa” nuovamente i tifosi dello sport più seguito del nostro paese, con l’incalzare dei nuovi casi positivi, causati anche dalla variante Omicron estremamente contagiosa anche tra i calciatori e staff. nuove regolamentazioni sono arrivate, seppur con diversi giorni di ritardo, date le difficoltà palesate dalle società a gestire un numero estremamente alto di positivi in squadra. Nel corso della giornata di sabato 8 gennaio la Lega Calcio ha tenuto un’assemblea di emergenza che ha portato alcune decisioni relative al mese di gennaio 2022. nuove date Slittano 3 gare di serie A e due di Coppa Italia, tramite comunicato ufficiale da parte della lega: la partita tra Torino e Fiorentina, sarà giocata lunedì 10 gennaio alle ore ... Leggi su puglia24news (Di domenica 9 gennaio 2022) Il“spaventa” nuovamente i tifosi dello sport più seguito del nostro paese, con l’incalzare dei nuovi casi positivi, causati anche dalla variante Omicron estremamente contagiosa anche tra i calciatori e staff.regolamentazioni sono arrivate, seppur con diversi giorni di ritardo,le difficoltà palesate dalle società a gestire un numero estremamente alto di positivi in squadra. Nel corso della giornata di sabato 8la Legaha tenuto un’assemblea di emergenza che ha portato alcune decisioni relative al mese di2022.Slittano 3 gare di serie A e due di Coppa Italia, tramite comunicato ufficiale da parte della lega: la partita tra Torino e Fiorentina, sarà giocata lunedì 10alle ore ...

