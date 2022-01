Belen Rodriguez, flirt con un ex calciatore: arriva la risposta social dell’interessato (Di domenica 9 gennaio 2022) Non si spengono i rumors sulla vita privata di Belen Rodriguez. Nuovo chiacchierato flirt con il calciatore, ma lui risponde sui social Continua il chiacchiericcio intorno alla vita sentimentale di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 9 gennaio 2022) Non si spengono i rumors sulla vita privata di. Nuovo chiacchieratocon il, ma lui risponde suiContinua il chiacchiericcio intorno alla vita sentimentale di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

Advertising

ParliamoDiNews : Belen Rodriguez, perizoma e foto di schiena: la perfezione del lato B, una foto mostruosa – Libero Quotidiano… - Maignangioia : Sicuro Piotr, a me hanno detto che Belen Rodriguez vuole uscire con me. E ti giuro che era realistico, poi mi sono… - sportli26181512 : #Belen e #Lavezzi? Il Pocho furioso: 'Non mi rompete i cog***ni': La Rodriguez e l'ex attaccante si trovano in vaca… - infoitcultura : Belen Rodriguez massacrata sui social ma lei risponde a tono e asfalta tutti - infoitcultura : 'La bimba dov'è?', 'Il tuo cervello?'. Rissa social per Belen Rodriguez -