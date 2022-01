Sci alpino | pagelle di oggi | Sara Hector non smette di stupire | Adelboden consacra Marco Odermatt

Advertising

SMSNEWSOFFICIAL : SCI ALPINO: Marta Bassino ha chiuso al terzo posto il gigante di Kranjska Gora - federicob95 : Giusto per far capire quanto sia crudele lo sci alpino: Sara Hector, a livello tecnico, è una delle gigantiste migl… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Sci alpino, Coppa del Mondo 2021/2022: Marco Odermatt fa impazzire il pubblico vincendo ad Adelboden - neveitalia : Sci alpino, Coppa del Mondo 2021/2022: Marco Odermatt fa impazzire il pubblico vincendo ad Adelboden… - RSIsport : ????? Tutte le emozioni di Odermatt e degli altri protagonisti del gigante di Adelboden: 'Vincere in casa è davvero s… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

ADV KRANJSKA GORA (SLOVENIA) " Sara Hector si aggiudica lo slalom gigante di Kranjska Gora, valevole per la Coppa del Mondo femminile di2021/2022. La svedese fa segnare il miglior tempo complessivo in 2'1579, che vale vittoria e leadership nella classifica di specialità. Secondo posto per la francese Tessa Worley, che paga ...Può esultare lo sciatore bresciano Giovanni Franzoni, che sulla neve di Adelboden conquista i suoi primi punti nella Coppa del mondo di. Sulla storica pista svizzera il classe 2001 si è classificato 24° , conquistando 7 punti in classifica. E ad Adelboden sono stati quattro gli gli italiani a punti, sebbene lontani dalle ...Sci alpino - Dopo il podio nel gigante di Kranjska Gora, l'azzurra vuole prendersi una pausa per continuare l'allenamento in ottica Pechino.Davide Seppi. Sciatori trentini assoluti protagonisti nelle gare Fis internazionali di sci alpino disputate in Val Palot. Due slalom maschili e due slalom femminili, dove sul podio sono saliti Beatric ...