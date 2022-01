Sanremo 2022, Amadeus gioca il jolly: sul palco ci sarà anche lui – VIDEO (Di domenica 9 gennaio 2022) Sanremo 2022, Amadeus gioca il jolly: sul palco ci sarà anche lui. Arriva un super ospite che il conduttore Rai corteggiava da anni Il cast allestito da Amadeus e dalla Rai per il Festival di Sanremo 2022 al via il 1° febbraio in prima serata su Rai 1, si arricchisce di un nuovo protagonista. In L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 9 gennaio 2022)il: sulcilui. Arriva un super ospite che il conduttore Rai corteggiava da anni Il cast allestito dae dalla Rai per il Festival dial via il 1° febbraio in prima serata su Rai 1, si arricchisce di un nuovo protagonista. In L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Checco Zalone superospite a Sanremo: è il colpo messo a segno dal festival, al via il 1 febbraio. L'attore pugliese… - Corriere : Sanremo 2022, Checco Zalone sarà super ospite in una delle serate - lapoelkann_ : Con questa per me loro hanno già vinto Sanremo e Eurovision 2022. 'Il ragazzo con la giardinetta' di Dead Blonde ??… - cuoredivetro3 : @Sanremo__2022 Ma non si era candidata in politica? ?????? - cuoredivetro3 : @Sanremo__2022 Ma anche un sacco di altri artisti. I più famosi cantanti e cantautori italiani li ho visti quasi tu… -