NJPW | Si arriva al Main Event con un pareggio | i Los Ingobernables riportano in vita le speranze della New Japan

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 8 gennaio 2022) Al termine di un caotico pre-, che ha visto coinvolti i LosDe Japon in rappresentanza dell’ed il Kongo in rappresentanzaNOAH, il numero di match vinti dai rappresentanti delle due federazioni durante la serata torna uguale per ambo le fazioni,te a 4. Takagi porta i LIJ alla vittoria Il match, cominciato con lo scontro tra i due leader Katsuhiko Nakajima e Tetsuya Naito, è stato protagonista di rapide sequenze coinvolgenti ogni singolo membro, in particolare i due ex-tag team partners SANADA e Manabu Soya. Dopo voli funambolici e botte da orbi, Shingo la spunta grazie alla Last Of The Dragon su Tadasuke.