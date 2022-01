“Incontro in vista”: il campione dell’Italia può finire all’estero (Di sabato 8 gennaio 2022) Dall’Italia, passando per la Cina, fino alla Polonia. Potrebbe essere questo il viaggio di Fabio Cannavaro, pronto a sedersi sulla panchina della Nazionale polacca. Dopo la fine dell’avventura in Cina, per Fabio Cannavaro il futuro si prospetta roseo. L’ex capitano della Nazionale italiana, campione del Mondo nel 2006 con la formazione di Marcello Lippi, ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 8 gennaio 2022) Dall’Italia, passando per la Cina, fino alla Polonia. Potrebbe essere questo il viaggio di Fabio Cannavaro, pronto a sedersi sulla panchina della Nazionale polacca. Dopo la fine dell’avventura in Cina, per Fabio Cannavaro il futuro si prospetta roseo. L’ex capitano della Nazionale italiana,del Mondo nel 2006 con la formazione di Marcello Lippi, ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ilbiondino : RT @BLACKBLUEOUTLAW: Il presidente dell'Inter #Zhang vuole blindare #Inzaghi: incontro in vista a Milano già nei prossimi giorni, ovviament… - CosimoCarbone4 : RT @BLACKBLUEOUTLAW: Il presidente dell'Inter #Zhang vuole blindare #Inzaghi: incontro in vista a Milano già nei prossimi giorni, ovviament… - spondainter : RT @BLACKBLUEOUTLAW: Il presidente dell'Inter #Zhang vuole blindare #Inzaghi: incontro in vista a Milano già nei prossimi giorni, ovviament… - IInformato : RT @BLACKBLUEOUTLAW: Il presidente dell'Inter #Zhang vuole blindare #Inzaghi: incontro in vista a Milano già nei prossimi giorni, ovviament… - Crisclaninter : Il presidente dell'Inter #Zhang vuole blindare #Inzaghi: incontro in vista a Milano già nei prossimi giorni, ovviam… -

Ultime Notizie dalla rete : Incontro vista Scuola, incontro ministero sindacati sulle nuove regole della Dad ...delle scuole e il protocollo semplificato per gestire i casi di positività È iniziato l'incontro ... Norme che vengono illustrate in vista del rientro che è confermato in presenza lunedì prossimo, 10 ...

CALENDARIO SERIE A/ 21giornata: Torino, Udinese, Salernitana fuori dalla quarantena ... staremo a vedere se si deciderà di disputare comunque questo incontro - pure in questo caso con il ... Attenzione invece a quello che potrebbe succedere in casa granata in vista di Torino Fiorentina : ...

Un solo ballerino e un solo spettatore, incontro magico tra due punti di vista La Stampa Paola Rossi, fidanzata Salvatore Esposito/ Quel primo incontro su Facebook Paola Rossi e Salvatore Esposito si sono incontrati per la prima volta su Facebook e da quel momento non si sono mail lasciati. Oggi sognano una famiglia ...

Export illegale di rifiuti, intesa tra Tunisia L'Ambasciata di Tunisia in Italia e la Regione Campania hanno raggiunto un'intesa per il rimpatrio imminente dei rifiuti di provenienza italiana, attualmente stoccati presso il porto ...

...delle scuole e il protocollo semplificato per gestire i casi di positività È iniziato l'... Norme che vengono illustrate indel rientro che è confermato in presenza lunedì prossimo, 10 ...... staremo a vedere se si deciderà di disputare comunque questo- pure in questo caso con il ... Attenzione invece a quello che potrebbe succedere in casa granata indi Torino Fiorentina : ...Paola Rossi e Salvatore Esposito si sono incontrati per la prima volta su Facebook e da quel momento non si sono mail lasciati. Oggi sognano una famiglia ...L'Ambasciata di Tunisia in Italia e la Regione Campania hanno raggiunto un'intesa per il rimpatrio imminente dei rifiuti di provenienza italiana, attualmente stoccati presso il porto ...