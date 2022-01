Delia Duran nuova concorrente del Grande Fratello Vip, a breve il suo ingresso: il consiglio di Alex Belli (Di sabato 8 gennaio 2022) Il Grande Fratello Vip avrà a breve una nuova concorrente: a varcare la soglia di Cinecittà e a diventare a tutti gli effetti una ‘Vippona’ sarà Delia Duran. La moglie di Alex Belli, dopo il chiacchieratissimo triangolo amoroso che l’ha vista coinvolta proprio con il marito e Soleil Sorge, annuncia in diretta di essere a tutti gli effetti un nuovo membro del cast. E proprio Alex Belli, nella diretta di stasera, le rivolge un consiglio. Delia Duran nuova concorrente del GF Vip: l’annuncio della modella Il cast del Grande Fratello Vip si arricchisce di un nuovo componente, uno dei più ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 8 gennaio 2022) IlVip avrà auna: a varcare la soglia di Cinecittà e a diventare a tutti gli effetti una ‘Vippona’ sarà. La moglie di, dopo il chiacchieratissimo triangolo amoroso che l’ha vista coinvolta proprio con il marito e Soleil Sorge, annuncia in diretta di essere a tutti gli effetti un nuovo membro del cast. E proprio, nella diretta di stasera, le rivolge undel GF Vip: l’annuncio della modella Il cast delVip si arricchisce di un nuovo componente, uno dei più ...

