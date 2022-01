Covid, il sottosegretario Costa non sa cosa c'è nel decreto: 'Sanzione a over 50 no vax? Devo verificare". La giornalista Villa a La7: "Ma ... (Di sabato 8 gennaio 2022) ... intervenuto a "Omnibus" (La7) per commentare il decreto legge relativo alle nuove misure anti - Covid, stamattina pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Rispondendo a una domanda della conduttrice ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) ... intervenuto a "Omnibus" (La7) per commentare illegge relativo alle nuove misure anti -, stamattina pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Rispondendo a una domanda della conduttrice ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, il sottosegretario Costa non sa cosa c’è nel decreto: “Sanzione a over 50 no vax? Devo verificare”. La giorn… - GigiAdinolfi : RT @fattoquotidiano: Covid, il sottosegretario Costa non sa cosa c’è nel decreto: “Sanzione a over 50 no vax? Devo verificare”. La giornali… - Cuoredifango : RT @dukana2: #Covid, il sottosegretario #Costa non sa cosa c'è nel decreto: 'Sanzione a over 50 no vax? Devo verificare”?????????? - dukana2 : #Covid, il sottosegretario #Costa non sa cosa c'è nel decreto: 'Sanzione a over 50 no vax? Devo verificare”?????????? - sologiuma : RT @serebellardinel: #decretoCovid il sottosegretario #Costa ammette di non sapere cosa c’è nel decreto e deve verificare!!Si allibisce nel… -