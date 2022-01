Ascolti TV | Venerdì 7 gennaio 2022. Grande Fratello Vip 21% (3.4 mln), The Voice Senior 18.8% (3.9 mln). The Good Doctor riparte dal 4.9% (Di sabato 8 gennaio 2022) Antonella Clerici Nella serata di ieri, Venerdì 7 gennaio 2022, su Rai1 The Voice Senior ha conquistato 3.904.000 spettatori pari al 18.8% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 3.459.000 spettatori pari al 21% di share. Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 1.184.000 spettatori pari al 4.9% di share mentre The Resident 851.000 (4.1%). Su Italia 1 I Mercenari 2 ha catturato l’attenzione di 1.169.000 spettatori (5%). Su Rai3 L’Ufficiale e la Spia ha raccolto davanti al video 1.097.000 spettatori pari ad uno share del 5%. Su Rete4 Io Speriamo che me la Cavo totalizza un a.m. di 1.218.000 spettatori con il 5.5% di share. Su La7 Indovina chi viene a Cena ha registrato 693.000 spettatori con uno share del ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 8 gennaio 2022) Antonella Clerici Nella serata di ieri,, su Rai1 Theha conquistato 3.904.000 spettatori pari al 18.8% di share. Su Canale 5Vip ha raccolto davanti al video 3.459.000 spettatori pari al 21% di share. Su Rai2 Theha interessato 1.184.000 spettatori pari al 4.9% di share mentre The Resident 851.000 (4.1%). Su Italia 1 I Mercenari 2 ha catturato l’attenzione di 1.169.000 spettatori (5%). Su Rai3 L’Ufficiale e la Spia ha raccolto davanti al video 1.097.000 spettatori pari ad uno share del 5%. Su Rete4 Io Speriamo che me la Cavo totalizza un a.m. di 1.218.000 spettatori con il 5.5% di share. Su La7 Indovina chi viene a Cena ha registrato 693.000 spettatori con uno share del ...

