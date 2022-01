Vaccino over 50: previste multe da 100 euro per chi non sarà in regola (Di venerdì 7 gennaio 2022) previste multe da 100 euro per gli over 50 che non avranno effettuato il Vaccino. La sanzione, prevista dal nuovo decreto legge emesso il 5 gennaio, verrà irrogata dall’Agenzia delle entrate dopo l’incrocio dei dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali. multe per gli over 50 sprovvisti di Vaccino Le multe di 100 euro per chi non è in regola con l’obbligo vaccinale, verranno emesse a partire dal 1 febbraio. Dal 15 febbraio, invece, scatterà l’obbligo di Green Pass rafforzato per lavoratori pubblici, privati e liberi professionisti sopra i 50 anni. sarà dunque necessario esibire il certificato verde al momento dell’accesso sul luogo di lavoro. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 7 gennaio 2022)da 100per gli50 che non avranno effettuato il. La sanzione, prevista dal nuovo decreto legge emesso il 5 gennaio, verrà irrogata dall’Agenzia delle entrate dopo l’incrocio dei dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali.per gli50 sprovvisti diLedi 100per chi non è incon l’obbligo vaccinale, verranno emesse a partire dal 1 febbraio. Dal 15 febbraio, invece, scatterà l’obbligo di Green Pass rafforzato per lavoratori pubblici, privati e liberi professionisti sopra i 50 anni.dunque necessario esibire il certificato verde al momento dell’accesso sul luogo di lavoro. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all'unanimità al nuovo decreto legge Covid che introduce l'… - Agenzia_Ansa : Il decreto che introduce l'obbligo di vaccino per gli over 50 prevede, per tutti coloro (lavoratori e non) che non… - MediasetTgcom24 : Draghi: 'Obbligo di vaccino a over 50 per evitare morti e ridurre la pressione sugli ospedali' #MarioDraghi… - paolo77jpm : RT @SkyTG24: Il governo chiarisce le sanzioni del dl che istituisce l'obbligo di vaccino per gli over 50 - ilCittadinoLodi : LA STRETTA DEL GOVERNO Subito in vigore l’obbligo del vaccino per gli over 50 -