Troppi positivi nel calcio, visto che sono professionisti iper-controllati (Di venerdì 7 gennaio 2022) Cesare – Caro Guido ottima partita dei resti del Napoli con un meritatissimo pareggio al di là di ogni aspettativa (e forse meritavamo anche qualcosa di più) contro la Juve. E ti devo dire che in molti avevamo temuto il peggio conoscendo con quanto ardore ed entusiasmo ci aspettano sempre a Torino. E parlo dei resti del Napoli anche se Allegri ha avuto la faccia di bronzo di dire che il Napoli era a posto e quasi al gran completo. Guido – E già. Tra Coppa d’Africa, infortuni e positività al Covid al netto mancavano 6 titolari (Koulibaly, Anguissa, Osimhen, Mario Rui, Fabian Ruiz, Lozano). Il Napoli ci ha sorpreso anche perché anche dal punto di vista psicologico vi era una situazione complessa considerando il balletto si gioca, non si gioca, non giocano i giocatori posti in isolamento, sì invece giocano. E invece tutte queste difficoltà hanno caricato la squadra che ha ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 7 gennaio 2022) Cesare – Caro Guido ottima partita dei resti del Napoli con un meritatissimo pareggio al di là di ogni aspettativa (e forse meritavamo anche qualcosa di più) contro la Juve. E ti devo dire che in molti avevamo temuto il peggio conoscendo con quanto ardore ed entusiasmo ci aspettano sempre a Torino. E parlo dei resti del Napoli anche se Allegri ha avuto la faccia di bronzo di dire che il Napoli era a posto e quasi al gran completo. Guido – E già. Tra Coppa d’Africa, infortuni età al Covid al netto mancavano 6 titolari (Koulibaly, Anguissa, Osimhen, Mario Rui, Fabian Ruiz, Lozano). Il Napoli ci ha sorpreso anche perché anche dal punto di vista psicologico vi era una situazione complessa considerando il balletto si gioca, non si gioca, non giocano i giocatori posti in isolamento, sì invece giocano. E invece tutte queste difficoltà hanno caricato la squadra che ha ...

Advertising

napolista : Troppi positivi nel calcio, visto che sono professionisti iper-controllati Al #Napoli mancavano sei titolari e… - Ele4fulmakeup : @MarcoLudovico2 A me sembra che però non vogliano trovare troppi positivi tra i vaccinati.. Considerando le nuove r… - infoitsport : Salta Salernitana-Venezia: troppi positivi al Covid - infoitinterno : Troppi positivi al Covid-19, Sicilia in zona arancione tra pochi giorni. Musumeci: “Inevitabile” - venti4ore : Troppi operatori positivi. Raccolta rifiuti a rischio -