In A Discovery of Witches 3 la battaglia finale contro Peter Knox e Gerberto, anticipazioni primi episodi (Di venerdì 7 gennaio 2022) La guerra finale andrà in scena a partire da oggi, 7 gennaio, quando A Discovery of Witches 3 andrà in onda su Sky in contemporanea UK per la gioia dei fan italiani. Da settimane il pubblico attende con ansia di rivedere i protagonisti della serie e finalmente il momento è arrivato e il conto alla rovescia terminato, dimenticate il viaggio nel tempo della seconda stagione, da questa sera capiremo come andrà a finire lo scontro tra Diana, Matthew e i loro nemici, Peter Knox e Gerberto. L’attesissima terza e ultima stagione del fantasy Sky Original tratta dalla “Trilogia delle anime” di Deborah Harkness, sarà in prima visione con gli ultimi episodi su Sky Serie e in streaming su NOW dal 7 gennaio alle 21.15 portando sullo schermo l’ultimo capitolo. Al ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 7 gennaio 2022) La guerraandrà in scena a partire da oggi, 7 gennaio, quando Aof3 andrà in onda su Sky in contemporanea UK per la gioia dei fan italiani. Da settimane il pubblico attende con ansia di rivedere i protagonisti della serie e finalmente il momento è arrivato e il conto alla rovescia terminato, dimenticate il viaggio nel tempo della seconda stagione, da questa sera capiremo come andrà a finire lo stra Diana, Matthew e i loro nemici,. L’attesissima terza e ultima stagione del fantasy Sky Original tratta dalla “Trilogia delle anime” di Deborah Harkness, sarà in prima visione con gli ultimisu Sky Serie e in streaming su NOW dal 7 gennaio alle 21.15 portando sullo schermo l’ultimo capitolo. Al ...

Advertising

Tele_nauta : A discovery of witches – Il manoscritto delle streghe: la stagione finale da stasera su Sky e Now. Le trame degli e… - melainfabula : Madonna, raga, io voglio aspettare che esca TUTTA la stagione di A discovery of witches per vederla tutta una botta… - youllbepopular : quando stai morendo ma è uscita la terza stagione di a discovery of witches e allora risorgi perché è cosa buona e… - CIAfra73 : Da stasera su #Sky e #Now la stagione finale di 'A Discovery of witches' - xladyvalois : fans di a discovery of witches!!!! sapete dove io possa guardare gli eps della terza stagione all’infuori di sky???… -