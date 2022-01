Il Paese ha bisogno di stabilità per non compromettere il Pnrr (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il 2022 è un anno cruciale per la buona riuscita e l’efficace esecuzione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quest’anno sarà fondamentale per porre le basi necessarie a condurre l’Italia verso un grande cambiamento, un anno durante il quale sarà necessario lavorare intensamente dunque non solo per provare a sconfiggere definitivamente la pandemia ma anche per tenere sui binari giusti il convoglio di investimenti e riforme di cui è composto il nostro Recovery Plan. Abbiamo messo in campo una grande progettualità pari complessivamente a 235 miliardi di euro, che deve portarci a costruire nei prossimi anni un Paese diverso, più moderno, più equo e coeso, finalmente competitivo. Bisogna però essere chiari e franchi con tutti. Nel 2022 non possiamo fare passi falsi. La richiesta e l’erogazione delle risorse è condizionata al raggiungimento di numerosi e stringenti ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il 2022 è un anno cruciale per la buona riuscita e l’efficace esecuzione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quest’anno sarà fondamentale per porre le basi necessarie a condurre l’Italia verso un grande cambiamento, un anno durante il quale sarà necessario lavorare intensamente dunque non solo per provare a sconfiggere definitivamente la pandemia ma anche per tenere sui binari giusti il convoglio di investimenti e riforme di cui è composto il nostro Recovery Plan. Abbiamo messo in campo una grande progettualità pari complessivamente a 235 miliardi di euro, che deve portarci a costruire nei prossimi anni undiverso, più moderno, più equo e coeso, finalmente competitivo. Bisogna però essere chiari e franchi con tutti. Nel 2022 non possiamo fare passi falsi. La richiesta e l’erogazione delle risorse è condizionata al raggiungimento di numerosi e stringenti ...

