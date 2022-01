Gazzetta dello Sport | “Telefonata Draghi-Gravina | ipotesi stop di due settimane ma i club dicono no”

(Di venerdì 7 gennaio 2022) La Lega Serie A vuole proseguire dritta per la propria strada, la Figc tentenna e il Governo vorrebbe uno. E’ questo in sostanza lo scenario attuale che viene riportato dallae che racconta di unacordiale tra il premier Marioe il numero uno della Federcalcio Gabriele, in cui si è toccato anche il tema di unoal campionato di dueoltre a un’autoriduzione ulteriore della capienza degli stadi vista l’emergenza Covid che torna a fare paura.è preoccupato, ma non ha preso alcuna decisione, chiedendo piuttosto informazioni circa una situazione molto complessa. La Serie A sta continuando tra mille difficoltà, ma gli altri campionati si sono fermati. ...

Fermare il campionato per due settimane. Ragionare sull'ipotesi di un'autoriduzione della capienza vista l'emergenza epidemiologica. La Lega di A, nel pomeriggio in cui si affronta il tema del ...