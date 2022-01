Anche la finanza tedesca flirta con la Cina. Il caso Deutsche Bank (Di venerdì 7 gennaio 2022) Con denti aguzzi e artigli affilati, il Dragone è pronto ad azzannare un altro pezzo di finanza europea. tedesca, per la precisione. Come raccontato in più occasioni da Formiche.net, non sono poche le grandi realtà finanziarie d’Occidente che in questi mesi sono state attratte dall’enorme massa di risparmio privato cinese. Nella Repubblica Popolare, infatti, le forme di previdenza e assistenza sociale, ma Anche welfare, sono abbastanza blande, talvolta inesistenti. Di qui una naturale e innata propensione al risparmio dei cittadini cinesi, che usano il grosso delle loro risorse per pagare, per esempio, la scuola ai figli. Naturale che questo enorme bacino, circa 90 mila miliardi di yuan (12.700 miliardi di dollari), abbia nel tempo attirato pezzi del calibro di Goldman Sachs, BlackRock, Jp Morgan. Che, attraverso le loro unità di ... Leggi su formiche (Di venerdì 7 gennaio 2022) Con denti aguzzi e artigli affilati, il Dragone è pronto ad azzannare un altro pezzo dieuropea., per la precisione. Come raccontato in più occasioni da Formiche.net, non sono poche le grandi realtà finanziarie d’Occidente che in questi mesi sono state attratte dall’enorme massa di risparmio privato cinese. Nella Repubblica Popolare, infatti, le forme di previdenza e assistenza sociale, mawelfare, sono abbastanza blande, talvolta inesistenti. Di qui una naturale e innata propensione al risparmio dei cittadini cinesi, che usano il grosso delle loro risorse per pagare, per esempio, la scuola ai figli. Naturale che questo enorme bacino, circa 90 mila miliardi di yuan (12.700 miliardi di dollari), abbia nel tempo attirato pezzi del calibro di Goldman Sachs, BlackRock, Jp Morgan. Che, attraverso le loro unità di ...

Advertising

leopoldogasbarr : La ripresa spinge i prestiti alle famiglie italiane: nel 2021 le richieste sono cresciute del +24% rispetto al 2020… - Fagussylvatica4 : @EnricoLetta Questi bei colori li vedo sempre più sbiaditi. Come anche il blu dell'Europa. Mafie multinazionali e f… - DiegoGiannins : @TonyAlligatour @fabrideflo80 @TizianoTridico Chi detiene oro non lo detiene per un uso reale, lo detiene in quanto… - franser_real : (1/2) pretendendo anche di indicare il suo erede a Palazzo Chigi. Un presidenzialismo di fatto che sospende la de… - MattiaPerrone9 : @CalcioFinanza Anche leggere i post di Calcio e Finanza -