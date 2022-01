Trovati a forzare serratura Due georgiani arrestati dalla Polizia

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Sono stati tratti in arresto in flagranzaSquadra Volante due cittadiniritenuti responsabili del reato di furto aggravato. Grazie alla segnalazione alla Sala operativa 113 della Questura di un solerte ed attento cittadino circa la presenza di due persone sospette che si erano introdotte all’interno di un palazzo, gli equipaggi impegnati nell’attività di controllo del territorio hanno verificato che effettivamente il portone del civico segnalato era aperto. Giunti al quarto piano, i poliziotti hanno avuto modo di accertare la presenza di due uomini all’esterno di un appartamento, uno dei quali chino ad armeggiare vicino ladella porta di ingresso. Tant’è che i due, accortisi della presenza del personale in divisa, si sono dati ad una fuga precipitosa verso i piani superiori per nascondersi in uno ...