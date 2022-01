Serie A | i risultati delle 14 | 30 | pari show tra Lazio ed Empoli | vince il Verona

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 6 gennaio 2022) È finita la seconda parte di questa travagliata ventesima giornata e sono andate in scenae Spezia–Hellas: ecco idi queste sfide diA. Il match dell’Olimpico ha visto i biancocelesti rincorrere gli avversari toscani, riuscendo a strappare un 3-3 nel finale grazie a Milinkovic-Savic. La squadra di Andreazzoli era passata in vantaggio per 2-0 con Bajrami e Zurkowski, per poi essere raggiunta da Immobile e dal “Sergente”. Gli azzurri tornano in vantaggio con Di Francesco per poi essere beffati ancora dal serbo al 93?. Nell’altro match, l’Hellas, nonostante dieci positivi in squadra, torna dopo un mese are. Lo Spezia perde 2-1 contro i veneti, con Gianluca Caprari assoluto protagonista grazie a una doppietta: a nulla serve ...