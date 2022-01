Pioli | «Smettiamola di parlare di squadra giovane | sono giovani ma stanno mettendo grande esperienza»

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Nel post partita di Milan-Roma 3-1, l’allenatore del Milan, Stefano, ha parlato in conferenza stampa. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Che partita è stata? “Il Milan sta dimostrando di essere unaforte; quando siamo in meno, i giocatori utilizzano lo spirito diper sopperire a qualche assenza. C’è soddisfazione per stasera, ma conta sempre la prossima partita”. Credeva a questa vittoria? “Ci credevo, ci speravo, ho visto unamolto attenta durante la pausa e alla ripresa. Ero convinto di aver lavorato bene, ero molto fiducioso e positivo ma consapevole delle difficoltà della partita. Laè stata molto brava a interpretarla”. È scattato qualcosa nei giocatori? “Dobbiamo smettere didietà, ...

