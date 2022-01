Napoli, sequestrati 12 flaconi contenenti “droga dello stupro”: erano nascosti in una cassetta dell’energia elettrica (Di giovedì 6 gennaio 2022) Dodici flaconi di Ghb, conosciuta come “droga dello stupro”, nascosti in una cassetta dell’energia elettrica a Napoli. E’ quanto hanno scoperto ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Secondigliano durante dei controlli. La droga era stata occultata da ignoti in una cassetta situata in via Bussola. Durante l’attività di controlli sul territorio, i poliziotti hanno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 6 gennaio 2022) Dodicidi Ghb, conosciuta come “”,in una. E’ quanto hanno scoperto ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Secondigliano durante dei controlli. Laera stata occultata da ignoti in unasituata in via Bussola. Durante l’attività di controlli sul territorio, i poliziotti hanno L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

ZonNapoli : SEQUESTRATI QUINTALI DI DOLCI PER LA #CALZA DELL'#EPIFANIA. ECCO DOVE -----> - cronista73 : Casandrino, sequestrati oltre tre quintali di dolci per le calze della Befana - Scisciano : Napoli, sequestrati 320kg di dolci destinati alle calze dei bambini per l’Epifania. Borrelli (Europa Verde): “Massi… - LaCittaSalerno : +++ IL FATTO +++ Sequestrati 3 quintali di dolci della Befana LEGGI QUI --> - francobus100 : Epifania a Napoli, sequestrati 320 chili di dolciumi pericolosi per le calze per i bambini -