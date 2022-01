Milan-Roma 3-1 | Mkhitaryan | “Con noi arbitri non guardano il var”

Leggi su sportface

(Di venerdì 7 gennaio 2022) “Abbiamo iniziato male però ci sono momenti che… non voglio criticare nessuno, solo parlare. Voglio parlare e voglio capire le differenze, ci sono momenti in cui l’arbitro guarda al VAR e altri momenti che rinoi in cui non guarda. Ovviamente dobbiamo migliorare, però ci sono piccole cose che fanno poi la differenza”. Così Henrik, ai microfoni diRadio, commenta la sconfitta dellacontro ilper 3-1 nella 20esima giornata di Serie A. Il trequartista armeno poi, al netto delle polemiche arbitrali, parla di campo e di cosa non ha funzionato: “Noi abbiamo fatto errori che non vanno fatti nel calcio. Dobbiamo migliorare, dobbiamo capire che per vincere contro squadre così dobbiamo giocare senza fare errori. Per questo, dobbiamo fare meglio questi due giorni per arrivare ...