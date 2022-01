Maternità surrogata, in Israele anche per padri single, coppie gay e transgender (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tutti i cittadini israeliani, compresi padri single, coppie dello stesso sesso e persone transgender, potranno accedere alla Maternità surrogata a partire dall’11 gennaio. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Nitzan Horowitz, parlando di “una giornata storica per la lotta della comunità LGBT in Israele e per la società israeliana nel suo insieme”. “Stiamo mettendo fine ad anni di ingiustizia e discriminazione”, ha aggiunto Horowitz. La Maternità surrogata prevede che, in base a un accordo, una madre dia alla luce un bambino per una persona o una coppia che non possono avere figli per vari motivi. In Israele la Maternità surrogata avviene impiantando nell’utero un embrione ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tutti i cittadini israeliani, compresidello stesso sesso e persone, potranno accedere allaa partire dall’11 gennaio. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Nitzan Horowitz, parlando di “una giornata storica per la lotta della comunità LGBT ine per la società israeliana nel suo insieme”. “Stiamo mettendo fine ad anni di ingiustizia e discriminazione”, ha aggiunto Horowitz. Laprevede che, in base a un accordo, una madre dia alla luce un bambino per una persona o una coppia che non possono avere figli per vari motivi. Inlaavviene impiantando nell’utero un embrione ...

matteosalvinimi : La maternità surrogata è una violenza a danno di donne e bambini: come promesso, è pronta una mozione della Lega pe… - me9ki : @LegaSalvini Immigrati e maternità surrogata Ricordiamolo - epicuro12 : RT @matteosalvinimi: La maternità surrogata è una violenza a danno di donne e bambini: come promesso, è pronta una mozione della Lega per c… - CoronaFil : @vucciria79 L’autodeterminazione di amare con corpo e mente chi più ci aggrada, la maternità surrogata… - cosamente1 : @marioadinolfi TRANSGENDER -> Lo stato deve negare MATERNITÀ SURROGATA-> Negare EUTANASIA -> Negare ABORTO-> Negar… -