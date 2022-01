Le 5 professioni con più opportunità per il 2022 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Quali sono le professioni con le maggiori opportunità oggi? Mentre i trend d’oltreoceano ci fanno discutere di ‘great resignation’, delle dimissioni di massa di una fetta di popolazione insoddisfatta del proprio lavoro, l’Italia è in una situazione diversa: crescono gli occupati e, contemporaneamente, i lavoratori che non riescono a inserirsi nei circuiti produttivi. Le ampie oscillazioni dell’attività economica registrate in first appeared on il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di giovedì 6 gennaio 2022) Quali sono lecon le maggiorioggi? Mentre i trend d’oltreoceano ci fanno discutere di ‘great resignation’, delle dimissioni di massa di una fetta di popolazione insoddisfatta del proprio lavoro, l’Italia è in una situazione diversa: crescono gli occupati e, contemporaneamente, i lavoratori che non riescono a inserirsi nei circuiti produttivi. Le ampie oscillazioni dell’attività economica registrate in first appeared on il Mattino di Sicilia.

Advertising

LettoreAnonimo : RT @CollSanCaterina: Sono in chiusura le iscrizioni al #Master universitario di I livello in “Professioni e prodotti dell’ #editoria”,… - talk_by_gbsapri : #Lavoro | Le 5 #professioni con più opportunità per il #2022 - LaKuro_ : @_Pimple_ Lo so, quel genere di lavori lì sono l'apoteosi della sfruttamento dei giovani laureati. Soprattutto quel… - cybersec_feeds : RT @GeeksAcademyEu: E tu come ti stai attrezzando? Decidi anche tu di stare dalla parte giusta della storia. ?Formati con #GeeksAcademy e l… - Gio19113439 : @DiegoFusaro Tutto un programma. L'Italia è in vendita. Deve fallire. Con allarmismi. Virus. Pandemia. Green pass.… -