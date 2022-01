La Lazio non decolla, Sarri: “nell’uno contro uno siamo i peggiori della Serie A” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Non decolla la stagione della Lazio, troppi passi falsi per la squadra di Maurizio Sarri. Nella partita della 20esima giornata contro l’Empoli è arrivato solo un pareggio con il risultato di 3-3. L’allenatore biancoceleste ha individuato il problema della squadra, come confermato ai microfoni di Lazio Style Channel. “È una gara che poi non soddisfa perché stai 0-2 dopo dieci minuti. La motivazione della squadra mi è piaciuta anche per il modo in cui ha reagito a tante occasioni sfavorevoli e contrarie. Poi dobbiamo valutare perché dopo dieci minuti siamo sotto 2-0”. “Il terzo gol è difficile da capire, l’Empoli ci è entrato in area come se noi fossimo fatti di burro fuso. nell’uno ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nonla stagione, troppi passi falsi per la squadra di Maurizio. Nella partita20esima giornatal’Empoli è arrivato solo un pareggio con il risultato di 3-3. L’allenatore biancoceleste ha individuato il problemasquadra, come confermato ai microfoni diStyle Channel. “È una gara che poi non soddisfa perché stai 0-2 dopo dieci minuti. La motivazionesquadra mi è piaciuta anche per il modo in cui ha reagito a tante occasioni sfavorevoli e contrarie. Poi dobbiamo valutare perché dopo dieci minutisotto 2-0”. “Il terzo gol è difficile da capire, l’Empoli ci è entrato in area come se noi fossimo fatti di burro fuso....

