Kyrie Irving è tornato a giocare in NBA (Di giovedì 6 gennaio 2022) I Brooklyn Nets hanno reintegrato il loro playmaker non vaccinato, che d’ora in avanti potrà giocare, ma soltanto in trasferta Leggi su ilpost (Di giovedì 6 gennaio 2022) I Brooklyn Nets hanno reintegrato il loro playmaker non vaccinato, che d’ora in avanti potrà, ma soltanto in trasferta

Advertising

gemin_steven98 : RT @ilpost: Kyrie Irving è tornato a giocare in NBA - ilpost : Kyrie Irving è tornato a giocare in NBA - supportersmagaz : Kyrie is back! L'esordio dopo tre mesi di esilio, il suo impatto sociale, i costi del contratto. Tutto in questo ap… - massimo_san : RT @Dischivolanti: Oscurato dal caso #Djokovic, passa in secondo piano l'esordio stagionale di Kyrie Irving, novax Nba, che nel giorno in c… - xho : RT @Dischivolanti: Oscurato dal caso #Djokovic, passa in secondo piano l'esordio stagionale di Kyrie Irving, novax Nba, che nel giorno in c… -