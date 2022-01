Kazakistan, proteste nella notte: decine manifestanti uccisi (Di giovedì 6 gennaio 2022) (Adnkronos) - Sono continuate per tutta le notte le proteste in Kazakistan. Secondo quanto riferito dalle forze di polizia, decine di manifestanti sono stati uccisi. nella notte, come riferito dai media, i manifestanti hanno cercato di assaltare vari edifici della polizia. Sono oltre 2mila le persone arrestate, ha reso noto il ministero dell'Interno. Tra le vittime ci sono 12 agenti delle forze dell'ordine, 353 sono rimasti feriti nelle violenze scoppiate ad Almaty, la capitale finanziaria del Kazakistan ed epicentro delle proteste. Lo ha riferito l'emittente locale Khabar 24, citando fonti di sicurezza. Uno degli agenti è stato trovato decapitato e ciò "dimostra la natura terroristica delle attività ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) (Adnkronos) - Sono continuate per tutta lelein. Secondo quanto riferito dalle forze di polizia,disono stati, come riferito dai media, ihanno cercato di assaltare vari edifici della polizia. Sono oltre 2mila le persone arrestate, ha reso noto il ministero dell'Interno. Tra le vittime ci sono 12 agenti delle forze dell'ordine, 353 sono rimasti feriti nelle violenze scoppiate ad Almaty, la capitale finanziaria deled epicentro delle. Lo ha riferito l'emittente locale Khabar 24, citando fonti di sicurezza. Uno degli agenti è stato trovato decapitato e ciò "dimostra la natura terroristica delle attività ...

