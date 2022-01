In una settimana i casi Covid in Italia sono aumentati del 153% (Di giovedì 6 gennaio 2022) AGI - Un incremento del 153% di nuovi casi in una settimana; 1,26 milioni gli attualmente positivi e 63 Province con oltre 1.000 casi per 100 mila abitanti. È quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe che, nella settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio, registra un'impennata di nuovi casi (810.535 vs 320.269) e un ulteriore aumento dei decessi (1.102 vs 1.012). La Fondazione rileva una situazione preoccupante. la "Sanità territoriale è in tilt" con la pressione sugli ospedali che sale: sono aumentati, infatti, del 28% i ricoveri e del 21,6% le terapie intensive nella settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio rispetto a quella precedente. In particolare, viene messo in evidenza, continuano a crescere i ricoveri con sintomi ... Leggi su agi (Di giovedì 6 gennaio 2022) AGI - Un incremento deldi nuoviin una; 1,26 milioni gli attualmente positivi e 63 Province con oltre 1.000per 100 mila abitanti. È quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe che, nelladal 29 dicembre al 4 gennaio, registra un'impennata di nuovi(810.535 vs 320.269) e un ulteriore aumento dei decessi (1.102 vs 1.012). La Fondazione rileva una situazione preoccupante. la "Sanità territoriale è in tilt" con la pressione sugli ospedali che sale:, infatti, del 28% i ricoveri e del 21,6% le terapie intensive nelladal 29 dicembre al 4 gennaio rispetto a quella precedente. In particolare, viene messo in evidenza, continuano a crescere i ricoveri con sintomi ...

Advertising

Corriere : La quarta dose di vaccini anti Covid aumenta gli anticorpi di 5 volte dopo una settimana - herbertballeri : In una settimana del genere dovevano saltare tutte le partite. Chi fa battute sulla asl è un idiota e non lo scopriamo oggi. #JuveNapoli - GiovaQuez : Il premier israeliani Bennett: 'Una settimana dopo la somministrazione della quarta dose, sappiamo con maggiore cer… - scheerenberger : RT @Agenzia_Italia: In una settimana i casi #Covid in Italia sono aumentati del 153% - moltonervosa : @justatrex oddio ma sai che questi incubi degli esami così lì faccio anche io almeno una volta alla settimana mi sveglio malissimo -

Ultime Notizie dalla rete : una settimana In una settimana i casi Covid in Italia sono aumentati del 153% AGI - Un incremento del 153% di nuovi casi in una settimana; 1,26 milioni gli attualmente positivi e 63 Province con oltre 1.000 casi per 100 mila abitanti. È quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe che, nella settimana dal 29 ...

Gimbe: casi cresciuti 153% in 7 giorni 11.00 Gimbe: casi cresciuti 153% in 7 giorni "Nell'ultima settimana si registra una esplosione di nuovi casi di Covid - 19, oltre 810 mila, con un incremento del 153% rispetto a quella precedente". Lo rileva il monitoraggio della Fondazione Gimbe,che rileva ...

Tortu guarito dal Covid dopo una settimana "Ora si torna in pista" QUOTIDIANO NAZIONALE In una settimana i casi Covid in Italia sono aumentati del 153% AGI - Un incremento del 153% di nuovi casi in una settimana; 1,26 milioni gli attualmente positivi e 63 Province con oltre 1.000 casi per 100 mila abitanti. È quanto emerge dal monitoraggio della ...

Gimbe: in una settimana +153% casi, +21% intensive. Troppo pochi i vaccini 5-11 anni Sono 1,2 mln gli italiani attualmente positivi al Covid, mentre la "sanità territoriale va in tilt" e "sale la pressione sugli ospedali": l'ultimo monitoraggio di Fondazione Gimbe ...

AGI - Un incremento del 153% di nuovi casi in; 1,26 milioni gli attualmente positivi e 63 Province con oltre 1.000 casi per 100 mila abitanti. È quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe che, nelladal 29 ...11.00 Gimbe: casi cresciuti 153% in 7 giorni "Nell'ultimasi registraesplosione di nuovi casi di Covid - 19, oltre 810 mila, con un incremento del 153% rispetto a quella precedente". Lo rileva il monitoraggio della Fondazione Gimbe,che rileva ...AGI - Un incremento del 153% di nuovi casi in una settimana; 1,26 milioni gli attualmente positivi e 63 Province con oltre 1.000 casi per 100 mila abitanti. È quanto emerge dal monitoraggio della ...Sono 1,2 mln gli italiani attualmente positivi al Covid, mentre la "sanità territoriale va in tilt" e "sale la pressione sugli ospedali": l'ultimo monitoraggio di Fondazione Gimbe ...