Il Napoli (in emergenza Covid) ferma la Juve 1-1 allo Stadium: Chiesa risponde a Mertens (Di giovedì 6 gennaio 2022) A Torino si gioca il big match tra Juventus e Napoli: la squadra di Allegri cerca il successo per scalare la classifica, i partenopei in totale emergenza a causa del Covid-19 a caccia del blitz... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 6 gennaio 2022) A Torino si gioca il big match trantus e: la squadra di Allegri cerca il successo per scalare la classifica, i partenopei in totalea causa del-19 a caccia del blitz...

Advertising

luigipropato10 : Nuovo anno,vecchia Juve. Abbiamo fatto troppo poco per vincere.Grande delusione soprattutto perché affrontavamo u… - ciromagliulo26 : RT @clape87: Al minuto 38: il #Napoli, pur in emergenza, ha un'identità che gli permette di eseguire in tranquillità. La #Juventus è 'palla… - _Mdk7_ : Il Napoli, senza non so neanche quanti titolari, ma con le idee e gli schemi di un tecnico capace, è venuto a Torin… - salsbarro : RT @sechesi: Non si è percepita minimamente la condizione di emergenza: per il Napoli (di questi tempi) vuol dire tanto, ben oltre il risul… - Diretta7 : Se pareggiamo giocando in questo modo contro un #Napoli in totale emergenza... altro che Champions... #JuveNapoli #SerieA -