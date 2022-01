“Giocheranno con la mascherina” | Agnelli e De Laurentiis gelati

(Di giovedì 6 gennaio 2022) In bilico Juventus-Napoli di stasera, dopo gli ultimi sviluppi. Dal ‘Fatto Quotidiano’ la proposta che non piacerà ade De. Per ora, si gioca. Ma tutto potrebbe ancora cambiare. Sono ore concitate in vista della sfida di stasera che vedrà scendere in campo la Juventus ed il Napoli, dopo l’isolamento imposto dalla Asl Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

SiamoPartenopei : Juventus-Napoli, caso grottesco. I calciatori giocheranno con la mascherina? - napolista : Il Fatto: #JuveNapoli caso grottesco. I calciatori giocheranno con la mascherina o eviteranno i contrasti? L’Asl c… - pvittorio81 : @lucacerasuolo Certo! Sono rimasti in aereo (perché hanno già avuto contatti con il personale di bordo) e giocheran… - marco08521497 : Nelle semifinali della #supercoppaitaliana di #calcio femminile, successi per #milan (2-1) e #juventus (ai rigori)… - laziofans : Mourinho: “Non allenerei la Lazio né loro mi vorrebbero, ma la rispetto. Storia è fatta da trofei”: Nel giorno dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Giocheranno con

I viola nonnemmeno oggi perché l'Asl Friuli Centrale ha bloccato la partenza dell'...otto positività tra i padroni di casa è calato anzitempo il sipario anche su Bologna - Inter, in ...L'ondata Omicron crea il caos in Serie A. Quattro partite non sie Juve - Napoli, per la quale c'è l'ok dell'Asl partenopea, andrà in scenauna delle due pretendenti decimata da positività e quarantene. Il campionato che riparte dal girone di ...Il Corriere Fiorentino torna sullo stop di Fiorentina-Udinese deciso dalla Asl di Udine, che ha bloccato la partenza dei friulani. La solita farsa - si legge - , con la Viola che si ...Si conoscerà alle 10 australiane di lunedì il destino di Novak Djokovic. Il tennista serbo, infatti, saprà quel giorno se potrà restare in Australia oppure dovrà tornare in Serbia, dopo esser entrato ...