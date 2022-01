Djokovic fa ricorso contro l' espulsione dall' Australia | resta in albergo a Melbourne

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS FONTE AUSTRALIA: CANCELLATO IL VISTO PER DJOKOVIC Lascia Melbourne entro oggi, legali al lavoro p… - repubblica : Djokovic respinto, non potra' giocare l'Australian Open. La Serbia convoca ambasciatore australiano. Il tennista No… - SkyTG24 : Australian Open, Djokovic presenta ricorso contro il blocco del visto e l’espulsione - zazoomblog : Djokovic fa ricorso contro lespulsione dallAustralia resta in albergo a Melbourne - #Djokovic #ricorso #contro - Italian : L'Australia ritarda l'espulsione di Djokovic dopo il ricorso -

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic ricorso

... NovakONLY ITALY Respinto all'aeroporto al suo arrivo in Australia per mancato riconoscimento del lasciapassare , Novakha deciso di impuntarsi ed ha presentatocontro la ...Il tennista serbo a cui è stato negato il visto per entrare in Australia ha fattoe lunedì ci sarà un'udienza sul suo ...Il tennista ha presentato ricorso e la sua espulsione per il visto non valido è stata congelata fino a lunedì Non è ancora finita. Novak Djokovic è attaccato con le unghie e con i denti al ricorso pre ...Il numero 1 del tennis mondiale, Novak Djokovic, è stato bloccato in aereo per un problema legato al visto: il governo dello Stato di Victoria, in Australia, ha respinto la richiesta d'ingresso. Nei g ...