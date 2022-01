Capodanno Milano: ragazze molestate tra la folla in piazza Duomo (Di giovedì 6 gennaio 2022) Un nuovo video mostra nuovi episodi di presunte violenze, avvenute la notte di Capodanno a Milano, dopo quella di un branco di ragazzi che circonda e molesta una ragazza. Nelle immagini si vedono due ragazze, giovanissime, in lacrime: sembra che le ragazze, che si trovano vicino alle transenne, cerchino di respingere le molestie di un gruppo di ragazzi che le tengono bloccate, in trappola. A un certo punto riescono a liberarsi in qualche modo e a rifugiarsi tra gli agenti delle forze dell'ordine arrivati a soccorrerle. <br /> <em>video Alanews</em> Leggi su lastampa (Di giovedì 6 gennaio 2022) Un nuovo video mostra nuovi episodi di presunte violenze, avvenute la notte di, dopo quella di un branco di ragazzi che circonda e molesta una ragazza. Nelle immagini si vedono due, giovanissime, in lacrime: sembra che le, che si trovano vicino alle transenne, cerchino di respingere le molestie di un gruppo di ragazzi che le tengono bloccate, in trappola. A un certo punto riescono a liberarsi in qualche modo e a rifugiarsi tra gli agenti delle forze dell'ordine arrivati a soccorrerle.

video Alanews

