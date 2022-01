Antonio Giovinazzi fiducioso sul 2023 in F1: “Per ora me ne vado, ma…” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Un’avventura in F1 che non finisce certo qui per Antonio Giovinazzi, fiducioso del suo ritorno nel 2023. Che l’ultimo GP di Abu Dhabi non sia quindi un addio ma un arrivederci? Lasciata l’Alfa Romeo dopo tre anni, Giovinazzi ha infatti dovuto salutare il Circus. Nessun rinnovo del contratto da Hinwil, che lascia così posto a Zhou Guanyu, arrivato dalla F2 con un bagaglio non indifferente di milioni di dollari. Dal 2022, sarà la Formula E nuovo orizzonte di Giovinazzi, in pista con Dragon-Penske. Un terreno che non sarà forse mai percepito da lui come casa, quest’anno anche terzo pilota Ferrari, con sguardo sempre diretto alla F1. Giovinazzi: “Per ora me ne vado, ma l’ultima foto in una macchina F1 non sarà di quest’anno”. Antonio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 6 gennaio 2022) Un’avventura in F1 che non finisce certo qui perdel suo ritorno nel. Che l’ultimo GP di Abu Dhabi non sia quindi un addio ma un arrivederci? Lasciata l’Alfa Romeo dopo tre anni,ha infatti dovuto salutare il Circus. Nessun rinnovo del contratto da Hinwil, che lascia così posto a Zhou Guanyu, arrivato dalla F2 con un bagaglio non indifferente di milioni di dollari. Dal 2022, sarà la Formula E nuovo orizzonte di, in pista con Dragon-Penske. Un terreno che non sarà forse mai percepito da lui come casa, quest’anno anche terzo pilota Ferrari, con sguardo sempre diretto alla F1.: “Per ora me ne, ma l’ultima foto in una macchina F1 non sarà di quest’anno”....

