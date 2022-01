Vladimir Luxuria racconta ai bambini di Back To School di essere stata vittima di omofobia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nicola Savino ha debuttato con il suo nuovo programma “Back To School” . Fra gli ospiti della prima puntata anche Vladimir Luxuria che ha approfittato di una lezione di educazione civica per raccontare alle “maestrine” un’esperienza vissuta quando aveva 16 anni. L’educazione civica quando io andavo a scuola non si faceva. Mi sono commossa perché Leggi su people24.myblog (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nicola Savino ha debuttato con il suo nuovo programma “To” . Fra gli ospiti della prima puntata ancheche ha approfittato di una lezione di educazione civica perre alle “maestrine” un’esperienza vissuta quando aveva 16 anni. L’educazione civica quando io andavo a scuola non si faceva. Mi sono commossa perché

Advertising

elextomlinson : vi giuro io amo vladimir luxuria, è la mia vita???? - ladystardd : La mia collega boomer: “Vladimir Luxuria è un personaggio diseducativo, come dovremmo spiegare ai bambini che cos… - Emycaiazzo22 : RT @BITCHYFit: Vladimir Luxuria spiega perché non completa la transizione: il vero motivo per cui non si opera - Luca_zone : RT @MarioManca: Bellissimo questo momento di condivisione di Vladimir Luxuria. E bellissima la complicità dei bambini che si mostrano molto… - chitistaintorno : @fralittera Però in questa foto assomiglia a Vladimir Luxuria -