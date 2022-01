Tempesta d'amore, anticipazioni 5 gennaio: Vanessa respinge Max (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Vanessa Sonnbichler sarà protagonista a Tempesta d'amore, come segnalano le anticipazioni di oggi, mercoledì 5 gennaio. La ragazza, di recente, dopo essere stata rifiutata da Max, innamorato perso di Shirin, ha deviato le sue attenzioni verso Georg Fichtl, campione di scherma, arrivato in hotel solo per conoscerla. Tra i due è scattata subito un'attrazione e hanno intrapreso una relazione d'amore. A quel punto, Max ha iniziato a provare una fortissima gelosia e ha capito di essere innamorato dell'amica. In seguito, spinto dai consigli di Alfons, il personal trainer ha deciso di aprire il suo cuore a Vanessa e le ha confessato il suo amore. La reazione della ragazza, però, sarà del tutto inaspettata in quanto si arrabbierà e sarà convinta che Max ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 5 gennaio 2022)Sonnbichler sarà protagonista ad', come segnalano ledi oggi, mercoledì 5. La ragazza, di recente, dopo essere stata rifiutata da Max, innamorato perso di Shirin, ha deviato le sue attenzioni verso Georg Fichtl, campione di scherma, arrivato in hotel solo per conoscerla. Tra i due è scattata subito un'attrazione e hanno intrapreso una relazione d'. A quel punto, Max ha iniziato a provare una fortissima gelosia e ha capito di essere innamorato dell'amica. In seguito, spinto dai consigli di Alfons, il personal trainer ha deciso di aprire il suo cuore ae le ha confessato il suo. La reazione della ragazza, però, sarà del tutto inaspettata in quanto si arrabbierà e sarà convinta che Max ...

