Salerno, servizi straordinari di controllo del territorio: elevate 3 sanzioni (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Comando Provinciale carabinieri di Salerno, nel quadro di una serie di attività volte alla tutela dei minori da eventi legati all'abuso di bevande alcoliche, ha disposto nel periodo 27/31 dicembre del decorso anno un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto del fenomeno delle vendita e somministrazione di bevande alcoliche nei locali a soggetti minorenni. All'esito del servizio, al quale hanno partecipato numerosi carabinieri di ogni ordine e grado, sono stati controllati complessivamente 122 esercizi pubblici ed elevate 3 sanzioni per circa 1000 euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

