(Di mercoledì 5 gennaio 2022) “L’del partito è la pre-condizione” e per questo “nella riunione del 13 dobbiamo costruire unitariamente uncondiviso”. Enrico, lettiano, risponde così all’Adnkronos in merito all’annuncio dell’area Orfini di proporre ilnella riunione di Direzione e gruppimentari convocata il 13 gennaio da Enrico Letta. ‘’ e ‘condiviso’ gli obiettivi del confronto, “nel solco delle indicazioni del segretario e nella consapevolezza che l’del partito è la pre-condizioneper condurre un lavoro positivo nell’interesse del Paese”. “Su questa base -argomenta- , ci si potrà aprire al confronto con le altre forze politiche avendo come obiettivo ...

Advertising

borghi_claudio : Poi un giorno magari #Damilano ci spiegherà perchè se c'era da votare un piddino riguardava loro, se si rischia di… - borghi_claudio : ?? LO ZAMPINO DI ZAMPETTI – IL POTENTISSIMO SEGRETARIO GENERALE DEL QUIRINALE È UNO DEI ... - GfveGianfra : @Quirinale @Palazzo_Chigi @MinisteroSalute STATE ANDANDO A SBATTERE, PIU' CORRETE PIU' IL BOTTO SARA' FORTE.… - telodogratis : Quirinale, Borghi (Pd): “Mattarella bis? Il 13 si parla di metodo, unità tra noi essenziale” - PoliticaNewsNow : Quirinale, Borghi (PD): 'Unità del partito è pre-condizione' -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Borghi

Adnkronos

"Su questa base - argomenta- , ci si potrà aprire al confronto con le altre forze politiche avendo come obiettivo l'individuazione di una personalità in grado di raccogliere il consenso più ...'Su questa base - argomenta- , ci si potrà aprire al confronto con le altre forze politiche avendo come obiettivo l'individuazione di una personalità in grado di raccogliere il consenso più ...Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "L'unitò del partito è la pre-condizione" e per questo "nella riunione del 13 dobbiamo costruire unitariamente un metodo condiviso". Enrico Borghi, lettiano, ...“L’unità del partito è la pre-condizione” e per questo “nella riunione del 13 dobbiamo costruire unitariamente un metodo condiviso”. Enrico Borghi, lettiano, risponde così all’Adnkronos in merito all’ ...