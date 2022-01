Pandemia, tra famiglie che tirano la cinghia e boom del risparmio (dei ricchi) (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ancora prima che l'onda di Omicron investisse il paese, nella scorsa primavera, il Covid , fantomatico secondo molti No Vax, era già effettivamente entrato in oltre due milioni di famiglie italiane, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ancora prima che l'onda di Omicron investisse il paese, nella scorsa primavera, il Covid , fantomatico secondo molti No Vax, era già effettivamente entrato in oltre due milioni diitaliane, ...

Advertising

GuidoDeMartini : ??VACCINI E DIVIETI NON EVITANO I CONTAGI MA LA COLPA VIENE RIFILATA AI NO VAX?? Muta il virus, muta il quadro della… - Alexfacchinetti : ??Quando finirà la pandemia inizierà un'altra pandemia ancora più feroce. Più vigliacca. La pandemia è potere, ricch… - PieroChirio : RT @FabriZiocanaia: Il Greenpass una misura CAUTELATIVA istituita dal governo per poter transitare tra una nazione ed un’altra in tempo di… - FundsPeople_it : ?? Tra gli articoli più letti nel quarto trimestre 2021 ?? L'analisi dei migliori #fondi con marchio FundsPeople 20… - RobertoLocate14 : RT @danilopaparelli: Vigilia dell’#Epifania in un momento difficile tra #pandemia e incertezze #economiche -