Monfalcone: arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale (Di mercoledì 5 gennaio 2022) È stato arrestato un cittadino straniero, risultato irregolare, per resistenza a Pubblico Ufficiale. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi in centro a Monfalcone, su intervento della Polizia Locale. Dopo una segnalazione per schiamazzi in via Sant’Ambrogio, gli Agenti intervenuti sul posto hanno individuato un uomo che risultava palesemente in stato alterato e che si rifiutava di fornire le proprie generalità. Accompagnato in Comando, la persona ha continuato a non collaborare, dichiarando diverse identità, e si è mostrato violento verso gli Agenti. Dopo le verifiche, l’uomo, di nazionalità senegalese, è risultato irregolarmente in Italia, e a suo carico erano già stati avviati provvedimenti di espulsione da parte del Questore. L’uomo è stato quindi sottoposto ad arresto ed accompagnato presso la Casa ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) È stato arrestato un cittadino straniero, risultato irregolare, per. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi in centro a, su intervento della Polizia Locale. Dopo una segnalazione per schiamazzi in via Sant’Ambrogio, gli Agenti intervenuti sul posto hanno individuato un uomo che risultava palesemente in stato alterato e che si rifiutava di fornire le proprie generalità. Accompagnato in Comando, la persona ha continuato a non collaborare, dichiarando diverse identità, e si è mostrato violento verso gli Agenti. Dopo le verifiche, l’uomo, di nazionalità senegalese, è risultato irregolarmente in Italia, e a suo carico erano già stati avviati provvedimenti di espulsione da parte del Questore. L’uomo è stato quindi sottoposto aded accompagnato presso la Casa ...

