Il Decreto-Omicron spacca la maggioranza (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Diamo per prima cosa l'unica scusa, scientifica, possibile: Omicron non era prevista e non si poteva sapere nemmeno che potesse essere così contagiosa. Detto questo. Le decisioni del Governo, di oggi, sono difficili da comprendere soprattutto dal punto di vista politico oltre che medico e soprattutto sono frutto di uno scontro molto violento e che lascerà delle cicatrici nella maggioranza. Le divisioni tra i partiti sono state profonde e dichiarate come mai prima d'ora soprattutto sul vaccino obbligatorio per tutti gli over 50, come previsto dalla bozza che dalle 17 circolava in Italia dopo la cabina di regia e prima dell'inizio del Consiglio dei Ministri. La differenza tra l'anima più dura (Pd, che era per l'obbligo vaccinale totale, Forza Italia) e quella più morbida (M5S e soprattutto la Lega) sono emerse in maniera violenta e l'assenza sia nella ...

