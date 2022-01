Docenti e Ata non vaccinati che hanno presentato certificato di malattia, i presidi: “Sono circa 15 mila. Un decimo in Lombardia” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dal 10 dicembre è scattato l'obbligo vaccinale per il personale scolastico e dopo la pausa delle festività si iniziano a tirare le somme. Sin dall'inizio Sono stati segnalati boom di certificati di malattia fra Docenti e ATA. Ma quanti sarebbero i lavoratori della scuola non vaccinati che hanno inviato certificato di malattia? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dal 10 dicembre è scattato l'obbligo vaccinale per il personale scolastico e dopo la pausa delle festività si iniziano a tirare le somme. Sin dall'iniziostati segnalati boom di certificati difrae ATA. Ma quanti sarebbero i lavoratori della scuola noncheinviatodi? L'articolo .

