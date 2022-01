Covid, Fiaso: +25,8% ricoveri in 7 giorni, 72% in intensive è No vax (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il tasso di crescita dei ricoveri Covid negli ospedali sentinella Fiaso subisce una brusca accelerazione del 25,8%, con una accelerazione rispetto alla scorsa settimana, quando l'incremento era stato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il tasso di crescita deinegli ospedali sentinellasubisce una brusca accelerazione del 25,8%, con una accelerazione rispetto alla scorsa settimana, quando l'incremento era stato ...

