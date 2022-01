AMD lancia la Radeon Super Resolution | la scheda grafica che cambierà di molto le vostre esperienze

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) AMD hato un nuovo componente altamente tecnologico e che ci lascerà a bocca aperta. Vogliamo giocare senza alcun tipo di problema di lag? Questafarà al caso nostro allora. Lain questione èprestante e ben regolata, motivo per cui non sono necessari settaggi aggiuntivi – Computermagazine.itSi chiama AMD, ed è il nome scelto per la tecnologia che permetterà a tutti noi di migliorare la qualità d’immagine dei giochi senza nessun tipo di ottimizzazione, rendendoli accessibili a piena potenza. LEGGI ANCHE: Unieuro celebra il capodanno con oltre 1000 euro di sconto su TV QLED di Samsung Oltretutto, sia AMD che NVIDIA hanno deciso di proporre delle schede ...