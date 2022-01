Venezia | Zanetti | «2021 straordinario | ma possiamo ancora crescere»

(Di martedì 4 gennaio 2022) L’allenatore delha tirato le somme deldella squadra lagunare Paolo, allenatore del, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha fatto il bilancio delguardando anche al futuro.– «Bilanci? Quello del, con la promozione e l’andata chiusa con una discreta posizione di classifica. Quello relativo al campionato è buono, non ottimo. Abbiamo lasciato punti di troppo anche se poi ne abbiamo raccolti di insperati con squadre forti. Ma in generale potevamo avere una classifica migliore per ciò che ha detto il campo e stare più tranquilli. Nel ritorno dovremo lavorare di più». PREGI E DIFETTI– «Sicuramente siamo diventati squadra. Credo ...

Il Venezia ha ufficializzato l'acquisto di Michael Cuisance, 22 anni, centrocampista francese. Il calciatore ha firmato con il club lagunare fino al 30 giugno 2025.