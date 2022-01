Tour de Ski 2022 oggi, Val di Fiemme: orari scalata Cermis, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di martedì 4 gennaio 2022) Lo sci di fondo vede chiudersi il Tour de Ski 2022 valido per la Coppa del Mondo 2021-2022: oggi, martedì 4 gennaio 2022, terminerà la manifestazione con la scalata del Cermis in Val di Fiemme. In programma le 10 km in tecnica libera con partenza in linea: alle ore 11.30 la gara femminile ed alle ore 15.25 quella maschile. Le gare del Tour de Ski di sci di fondo saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà affidata a RaiPlay, ed Eurosport Player, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Di seguito il programma odierno con gli orari del Tour de Ski di sci di ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) Lo sci di fondo vede chiudersi ilde Skivalido per la Coppa del Mondo 2021-, martedì 4 gennaio, terminerà la manifestazione con ladelin Val di. Inle 10 km in tecnica libera con partenza in linea: alle ore 11.30 lafemminile ed alle ore 15.25 quella maschile. Le gare delde Ski di sci di fondo saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport 1, mentre la direttasarà affidata a RaiPlay, ed Eurosport Player, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Di seguito ilodierno con glidelde Ski di sci di ...

Advertising

MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di Fondo - Dopo un'altra giornata da dimenticare, Fossesholm lascia il Tour de Ski - MasashiKohmura : RT @FisiTrentino: Successo per Natalia Nepryaeva e per Johannes Klaebo nella mass start in tecnica classica nella terza tappa del Tour de S… - TgrRaiTrentino : Tour de Ski, un affare fra russi e scandinavi - TGR Trento - _Sport_Calcio_ : Pronti per una nuova giornata di sport invernali? Il menu prevede il Tour de Ski in Val di Fiemme e la Tournée dei… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Pronti per una nuova giornata di sport invernali? Il menu prevede il Tour de Ski in Val di Fiemme e la Tournée dei 4 Tram… -