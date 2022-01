Interviene l’ASL, Salernitana bloccata: chiesto il rinvio del match con il Venezia (Di martedì 4 gennaio 2022) Continuano ad aumentare i casi Covid in Serie A. Tra le squadre più colpite in questo periodo c’è la Salernitana, che al momento conta ben 9 calciatori positivi più alcuni membri dello staff. Proprio in questi minuti – riporta Sky Sport – l’ASL è internvenuta disponendo l’isolamento del gruppo squadra granata. La disputa del match con il Venezia di giovedì è a serio rischio, tant’è che la società del nuovo presidente Iervolino ha già chiesto il rinvio della gara. Salernitana La Salernitana fu già bloccata dall’ASL prima della sosta di Natale, impedendo alla squadra di mister Colantuono di raggiungere Udine per giocare contro l’Udinese alla Dacia Arena. Leggi su spazionapoli (Di martedì 4 gennaio 2022) Continuano ad aumentare i casi Covid in Serie A. Tra le squadre più colpite in questo periodo c’è la, che al momento conta ben 9 calciatori positivi più alcuni membri dello staff. Proprio in questi minuti – riporta Sky Sport –è internvenuta disponendo l’isolamento del gruppo squadra granata. La disputa delcon ildi giovedì è a serio rischio, tant’è che la società del nuovo presidente Iervolino ha giàildella gara.Lafu giàdalprima della sosta di Natale, impedendo alla squadra di mister Colantuono di raggiungere Udine per giocare contro l’Udinese alla Dacia Arena.

