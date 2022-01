(Di martedì 4 gennaio 2022) (Adnkronos) – Gianluigiè risultatoal. Ad annunciarlo in una nota il Parma. La positività del campione del mondo a Germania 2006 è emersa nel corso delle procedure di pre-screening richieste dal club a ogni componente del gruppo squadra in vista della ripresa dell’attività agonistica prevista per oggi. “Il calciatore è stato già posto in isolamento, secondo le direttive federali e ministeriali”, fa sapere la società. Nella giornata di oggi, prima della seduta d’allenamento, verrà effettuato, secondo la normativa prevista, uno screening a tutto il Gruppo Squadra. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TuttoMercatoWeb : Parma, altra positività al Covid-19 nel gruppo squadra: si tratta di Gigi Buffon - sportal_it : Gigi Buffon positivo al Covid-19 - StraNotizie : Gigi Buffon positivo al Covid - fisco24_info : Gigi Buffon positivo al Covid: Ad annunciarlo in una nota il Parma - italiaserait : Gigi Buffon positivo al Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi Buffon

... GianluigiCon questo comunicato stampa, il Parma ha comunicato la positività al Covid di. Il leggendario portiere ex Juventus è in isolamento. La Serie B - lo ricordiamo - è ferma ...È quella dell'ex portiere Michelangelo Rampulla, 10 anni di militanza e di trofei alla Juve, per lo più da vice di. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le ...Gianluigi Buffon è risultato positivo al Covid. Ad annunciarlo in una nota il Parma. La positività del campione del mondo a Germania 2006 è emersa nel corso del ...Gigi Buffon, portiere classe 1977 del Parma, ed ex bandiera della Juventus, è risultato positivo al Covid. Questo il comunicato del club emiliano in merito: "Il Parma Calcio 1913 ...